Najhorší pocit v živote matky - choré dieťa, ktorému potrebuje, chce a musí pomôcť. Svoje by o tom vedela hovoriť aj Petra Chovanec Bajaník.

Petra Chovanec Bajaník patrí k obľúbeným slovenským svadobným dizajnérkam a na sociálnych sieťach má slušnú základňu fanúšikov. Bohužiaľ, nemá to práve najľahšie, podelila sa s nimi o strastiplnú cestu s dcérkou Mel.

,,Prežili sme jedny z najťažších týždňov / mesiacov života. Boli sme vyhodené do nemocničného sveta, bez varovania, bez času na prípravu. Vždy, v tom najväčšom zúfalstve, som našla svetielko nádeje, že už bude lepšie, no vždy prišlo niečo čo nás tu vrátilo späť. Mám pocit, že až teraz po tom dlhom čase som to spracovala a mám pocit, že nech príde na tejto ceste čokolvek, spolu to zvládneme," začína.

,,Mel, máš za sebou toho už veľa no pred sebou ešte dlhú cestu, možno celoživotnú cestu a možno to nebude ľahké, no dievčatko ukázala si mne a všetkým naokolo aká si neskutočne silná!" obdivuje dcérku Petra.