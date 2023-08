O Cristianovi Ronaldovi bolo vždy známe, že miluje ženy, napriek tomu si však každý myslel, že jeho chúťky pominú, nakoľko jeho životná láska Georgina Rodríguez mu dala krásnu rodinu, o všetko sa stará a vždy je futbalistovi veľkou oporou.

Už dávnejšie priniesol portugalský magazín TV Guide šokujúcu informáciu, že Ronaldovu posteľ opäť zohrieva iná žena. Novým objavom vtedy mala byť rok mladšia Natacha Sofia, ktorá je miestnou celebritou vďaka reality šou “Love on Top”.

Cristiano a Natacha mali prežiť veľmi vášnivú a intenzívnu noc, čo bolo aj predmetom prvej titulky spomínaného magazínu. Niekoľkonásobný otecko si mal Natachu vyhliadnuť na Instagrame a následne si s ňou písať. Pre celkovú vyťaženosť hráča však k stretnutiu došlo až nedávno, kedy dal vraj futbalista kráske po spoločných hotelových hrátkach 300 eur na taxík domov.

Aktuálne čelí ďalšiemu obvineniu z nevery. Známa influencerka Georgilaya tvrdí, že bývalá ikona Manchestru United jej poslala správu, v ktorej ju pozývala do svojej izby po tom, čo pózovala na selfie s hráčmi klubu.

Tvrdí, že všetko prebehlo 25. marca minulého roku, keď sa kapitán Portugalska Ronaldo a jeho tím pripravovali na majstrovstvá sveta v Katare. „Keď som si prečítala správu, myslela som si, že keď tam pôjdem, tak sa porozprávame, lepšie sa spoznáme, možno dostanem ďalšie fotky,“ napísala.

Influencerka tvrdí, že so všetkým súhlasila, no potom sa cítila zneužitá Zdroj: Instagram

„Nemyslela som si, že by sme spolu mohli mať niečo viac. Faktom je, že sa to stalo. Z mojej strany to bolo v poriadku, chcela som to, no napriek tomu som sa cítila zmanipulovaná slávou a silou Cristiana Ronalda." Ďalej tvrdí, že ju nalákal do izby 312, kde súhlasila so sexom – ale neskôr sa cítila ,,zneužitá“. Hovorí, že nechce „slávu ani peniaze“, odhalila aj textové správy od Ronalda a jeho priateľov, vrátane bývalej hviezdy Prem Josého Semeda.