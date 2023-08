Už je tomu nejaký piatok, čo sa v médiách ostro prepierala nevera manžela Dominiky Mirgovej. Vtedy speváčka poriadne ani nevedela, ako reagovať. Čas ale všetko zlepšil...

Na konci januára prišiel denník Plus JEDEN DEŇ ako prvý s informáciou o tom, že manžel Dominiky Mirgovej sa stretáva s inou ženou. Po 7 rokoch ich manželstva tak prežívali veľkú krízu.

Celé Slovensko obletela fotografia Petrovej údajnej milenky Kláry. Na zábere, ktorý zverejnila prostredníctvom súkromnej instagram story, bol zachytený Mirgovej manžel a nechýbal ani usvedčujúci popis, z ktorého bolo zrejmé, že nejde len o priateľstvo. „Môj vitamín Z,“ napísala. Jeho nová známosť taktiež pochádza z Trnavy.

,,Jediné, čo vám môžem povedať je, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný. Nič nie je viac. A my ho budeme chrániť najviac, ako sa dá,“ vyjadrila sa krátko po prevalení nevery Dominika. Zároveň priznala, že jej vzťah s Petrom bol nalomený už dlhšiu dobu.

Aktuálne sa nič nezmenilo na tom, že prvoradý je ich syn Peťko. „Momentálne robím najlepší album vo svojom živote s názvom Wonder Woman, do ktorého investujem všetok čas, všetku svoju energiu, všetky svoje trápenia. Dávam doň všetku svoju lásku a šťastie,“ priznala v rozhovore pre Život.