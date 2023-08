Zuzana Plačková sa na sociálnych sieťach vždy snaží byť autentická. Práve preto sa rozhodla fanúšikom ukázať, čo sa jej pred pár hodinami stalo.

Zuzana Plačková si pred nejakým časom nechala vylepšiť aj svoj úsmev a nikdy sa tým verejne netajila. Známeho zubára navštívila aj nedávno a jeho služby musela vyhľadať aj teraz. Skončila bez pár horných zubov.

„Dobre vedeli, prečo mi majú ísť prerábať moje zuby a ja že, však to má ešte čas! No, má… Prídem domov po celom dni extrémne hladná, dám si prvé sústo a čo sa stalo,” prezradila v krátkom videu Plačková, kde ukázala svoj štrbavý úsmev.