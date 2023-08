Pozrite sa na ňu, neuveriteľné...

Ako píše portál eva.sk, Laura Vizváryová rozšírila 6. júla tohto roka rady mamičiek Borisa Kollára, keď predsedovi parlamentu porodila synčeka Abnera. Pre podnikateľku s módou je to druhý potomok, pre politika oficiálne trinásty, no šepká sa, že dokonca už pätnásty. Laura so synčekom zavítala dva týždne po jeho narodení do kaviarne Zuzany Plačkovej na začiatku Petržalky. "Prvá vychádzka s mojím mini parťakom,“ napísala k fotke s drobným bábätkom. "Z polovice ja, z polovice moja láska,“ dodala narážajúc na Abnerovho známeho otecka.