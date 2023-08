Svojho ex rozhodne nešetrila a v šokujúcom rozhovore detailne opísala, ako vyzeral ich vzťah aj rozchod.

Ako píše Plus JEDEN DEŇ, Petrana v podcaste Pohofka povedala, že po nej Tomáš neustále kričal, urážal ju, nadával jej a emočne ju podvádzal s Marcelou. Neustále si mali vypisovať, posielať srdiečka, čo videla na vlastné oči. Marcela sa k celej kauze vyjadrila. „Ja jej nič vracať nejdem, pretože nemám čo. To, že som s Tomášom, sa jej absolútne netýka – a ja som sa s Tomášom začala stretávať až po ich rozchode. A opakujem, keby to bola moja kamarátka, ani by mi nenapadlo dať sa s Tomášom dokopy, ale tým, že my sme si nikdy nevytvorili kamarátsky vzťah, tak nevidím dôvod oberať seba o svoje šťastie kvôli niekomu, s kým vzťah ani nemám,“ prihovorila sa ľuďom. A ako sa Tomáš správa k nej a čo sa jej na ňom najviac páči?

„Jeho povaha. Tomáš je fajn. Má veľmi dobré srdiečko. Odkedy sa stretávame, za každých okolností stojí pri mne, nech mám akýkoľvek problém, či zdravotný, či pracovný, vždy mi poradí. Má rovnako tupý humor ako ja, milujem to! 90 percent času, čo sme spolu, sa smejeme.“ dodala Marcela.