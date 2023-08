Viktor Ibara sa zatiaľ k rozchodu a strate bábätka, ktoré čakal s Danielou Nízlovou, nevyjadroval. Až doteraz.

Správa o tom, že Daniela Nízlová je tehotná s medikom Victorom Ibarom rozvírila hladiny slovenského šoubiznisu. Keďže táto informácia sa dostala na verejnosť skôr, ako si dvojica želala, z odhalenia radosť nemali.

Vzťah speváčky Daniely Nízlovej a herca a medika Victora Ibaru sa prevalil koncom apríla počas jedných z posledných priamych prenosov markizáckej šou Let's Dance. Pre všetkých to bolo veľké prekvapenie, nakoľko Daniela a Victor sa dali dokopy nenápadne a nečakane len pred dvoma mesiacmi.

Spoznať sa mali práve na tanečnej súťaži. Daniela bola dlhšiu dobu sama po rozchode s futbalistom Stanislavom Lobotkom, s ktorým má trojročnú dcérku Lindu. Victor vážny vzťah nemal. Len pred pár dňami však médiámi otriasla správa o nečakanom potrate a rozchode známej dvojice, Twiinska dokonca prekonáva zdravotné ťažkosti a podstúpila druhú operáciu.