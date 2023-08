Tomáš sa veľmi rád "pleskne" po vrecku, najmä ak ide o jeho outfit. Opäť raz to dokázal, pozrite, aký luxusný doplnok si na známy festival zvolil.

Tomáš bol slávny už dávno pred show Ruža pre nevestu, na svojom TikToku mal gigantickú základňu fanúšikov, cez milión sledovateľov. Podnikateľ žije striedavo v Thajsku a na Slovensku, je tiež známy svojou láskou k móde.

Spolu s milovanou Marcelou nesmeli chýbať ani na festivale GRAPE, kde sa síce neblysol extravagantným stylingom, no rozhodne sa mal čím pochváliť a pozornosť vzbudoval šialene drahým doplnkom.