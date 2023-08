Aj keď o tom viacerí tušili, dvojica mlčala. Až doteraz...Na sociálnych sieťach ohlásili definitívny koniec ich vzťahu.

Ďalší celebritný vzťah, ktorý ohlásil koniec. Aj keď ich už navždy bude spájať malá dcérka, ich cesty zamilovanej dvojice, sa rozišli. Modelka Veronika Kopřivová a Miroslav Dubovický to potvrdili na sociálnych sieťach. Aj keď to fanúšikovia a bulvár tušili už nejaký ten čas, doteraz obaja mlčali.

„S Veru už netvoríme pár dlhšiu dobu. Stále sme milujúci rodičia našej Ellinky a som vďačný, že Veru je skvelou maminou,“ napísal Miro a pridala sa aj Veronika.