V obľúbenej dovolenkovej destinácii mnohých Slovákov radi trávia letá aj Ivana a Marián Gáborík.

Manželia Gáboríkovci si údajne pred dvomi rokmi kúpili v Chorvátsku luxusný dom len pár metrov od pláže, na kopci s nádherným výhľadom na tyrkysové Jadranské more. Jeden z našich najúspešnejších hokejistov, dnes už na "dôchodku", doprial svojej rodine prepych, ktorý aj patrične využívajú. Nevynímajúc toto leto, kedy si po náročných mesiacoch účinkovania v tanečnej šou Ivana s Mariánom výdatne vychutnávajú relax na Jadrane aj so svojimi deťmi a najbližšou rodinou. Okrem súkromia, ktorý im vlastný dom ponúka, podnikajú tiež výlety - plavia sa po mori, či absolvujú prechádzky po starobylých uličkách. Aj v týchto dňoch Ivana na sociálnej sieti zverejnila zábery, kde s deťmi šantí v bazéne s výhľadom na more, či sa plavia priamo po ňom na lodi. Idylka ako vyšitá!

Ivana Gáborík s rodinou si užívajú leto v Chorvátsku Zdroj: Instagram/Ivana Gaborik

