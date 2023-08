Kto by to bol povedal, že mladá účastníčka reality show Love Island si nenájde lásku na Kanárskych ostrovoch, ale v rodnom Česku.

Kráska zo šou Love Island Sabina Karásková a MMA zápasník Makhmud Muradov tvoria pár už nejaký ten piatok. Kým na začiatku ich vzťahu sa bojovník k reality hviezdičke nepriznával, dnes už svoje city neskrýva.

,Nemôžem za to, že sa dievčatká chcú zviditeľniť. Že za mnou chodia, fotia sa a chvália," povedal na margo prvej spoločnej fotky pred časom. ,,S Machom sme v kontakte, myslím, že je to normálne. Nevidím v tom nič, čo by bolo nejaké strašné. Necháme sa prekvapiť, či to bude začiatok niečoho pekného," hovorila Sabina na začiatku ich vzťahu.

,,Nevidím problém mať partnera s dieťaťom. O Monike sa nebavíme, keď už, bavíme sa o nás, ale nie o nikom ďalšom. Nechám to na zváženie na nich, či by som ju spoznala. Ale určite rada spoznám nových fajn ľudí alebo deti," uviedla Sabina, ktorej sa najnovšie od Muradova dostalo veľkej pocty.

Makhmud a Sabina už svoju lásku neskrývajú Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Všetko najlepšie láska a vitaj v Uzbekistane.“ Cesta do jeho rodnej zeme je totiž podľa Blesk.cz zároveň aj darčekom k Sabininým narodeninám. Týmto spôsobom ju chcel potešiť, no tiež jej ukázať, že mu na nej záleží a je pre neho dôležité, aby poznal jeho rodinu.