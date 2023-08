Katka Jakeš sa len pred pár dňami stala po druhýkrát maminou. Po dcérke Izabelke porodila synčeka Bruna, ktorého už stihla vziať aj do wellnessu.

Koncom júla sa z tanečníčky a influencerky Katky Jakeš stala dvojnásobná mamina. K dcérke Izabelke tak pribudol braček Bruno a hneď od začiatku sú veľkí parťáci a súrodenecká láska je medzi nimi naozaj neprehliadnuteľná.

Posledné dni pred pôrodom boli pre ňu vyčerpávajúce, nielen kvôli vysokým teplotám, ale aj preto, že synčekovi sa z mamičkinho bruška nechcelo. Katka prenášala dva týždne, svoje tehotenstvo však znášala výborne a do poslednej chvíle na svojom Instagrame vtipkovala. Ako bývalá tanečnica si uvedomovala, aké má šťastie, že tehotentsvo prebehlo v poriadku a tak sa verejne poďakovala aj svojmu telu.

„Ďakujem Ti telo moje, za to, ako si zvládlo týchto 9 mesiacov… Spoznali sme viac ako kedykoľvek predtým a ja sa z toho nesmierne teším. Snažila som sa dať ti to najlepšie čo som mohla a vyplatilo sa, lebo ty si mi dalo to najkrajšie tehotenstvo aké som si mohla priať. A to nepatrím medzi ženy ktoré tvrdia že toto je najkrajšie obdobie. Je to obdobie plné obmedzení a ja mám rada slobodu a autonómnosť. Ale napriek tomu som si to užila, a možno aj vďaka tomu to ubehlo ako voda."