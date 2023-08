Lucie Vondráčková na seba nechtiac upútala pozornosť.

Ako píše portál Šarm, speváčka Lucie Vondráčková patrí k tým celebritám, ktoré si svoje súkromie strážia a nesnažia sa príliš upútavať pozornosť. No odkedy blondínka priznala vzťah s o 18 rokov mladším MMA zápasníkom Zdeňkom Polívkom, je stredobodom pozornosti možno viac, než by si želala. Faktom je, že Lucii vzťah prospieva, zmenila účes, pozrite FOTO v GALÉRII, a celkovo omladla.



Lucie nedávno priznala, že so Zdeňkom už bývajú pod jednou strechou, a tak spolu so synmi aj ich domácimi miláčikmi tvoria celkom početnú rodinku. Keďže Vondráčkovej synovia už vyrástli, Lucie prijala rolu v nekonečnom českom seriáli Ulice a pri tej príležitosti sa objavila na párty televízie, ktorá seriál nakrúca. No keď prítomní zbadali, v čom prišla oblečená, mysleli si, že ich klame zrak. Pozrite FOTO v GALÉRII, pochopíte.