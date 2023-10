Dobrá správa pre fanúšikov romantickej šou. Bude pokračovanie!

Tomáš Tarr dal svojim fanúšikom na Instagrame možnosť vyspovedať ho. Veľa otázok sa týkalo Marcely a ich vzťahu. Svalnatý Tomáš povedal, že sú stále v kontakte a fungujú ako kamaráti. Stále sú tu jeden pre druhého a teraz majú ešte lepší a bližší vzťah ako keď tvorili pár.

Fanúšikom tiež prezradil, že sa čoskoro chystá naspäť do Thajska, ktoré by chcel priblížiť a ukázať ľudom svojimi očami prostredníctvom videí a stories na Instagrame. Má však v pláne sa vrátiť na Slovensko túto zimu.