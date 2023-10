Nákupné maniačky prekvapujú aj tento týždeň, menšia dráma sa odohrala aj v poslednej odvysielanej epizóde.

Súťažiace v Nákupných maniačkach tento týždeň dostali od porotcov tému Romantický vidiek a toto zadanie sa snažia napĺňať Žaneta, Katarína, Linda, Simona a Adéla. A hoci súťažiacich je päť, vo štvrtkovej epizóde chýbala utorková nakupujúca - Katka.

,,Týmto vám oznamujem, rovnako divákom, že Katka z našej súťaže zo zdravotných dôvodov musela odstúpiť. Body, ktoré ste vy udelili jej a body, ktoré ona udelila vám, budú anulované. To znamená, že hodnotenie pre ňu a od nej bude vynulované. Ale vy, samozrejme, pokračujete ďalej," oznámil pred všetkými Marián. Nikto nevedel, čo sa stalo, Katka nečakane prehovorila na sociálnych sieťach.