Dvojičky Mary-Kate a Ashley Olsenové (36) mali len 10 rokov, keď sa stali milionárkami. Slávne hviezdy sa objavili v nespočetnom množstve filmov a projektov. Zatiaľ čo ich sláva rástla, zvyšovali sa aj problémy, ktoré ich totálne zmenili a hoci v detstve pôsobili rozkošne, dnes sa ich ľudia skôr zľaknú.

Rodáčky z Los Angeles sa objavili pred kamerami už ako deväťmesačné. Ich debutom bol populárny seriál Plný dom z roku 1987, v ktorom sa vďaka identickému výzoru striedali, píše denník Plus JEDEN DEŇ. Dôvodom zapojenia oboch sestier do jednej televíznej úlohy bol aj fakt, že Ashley bola tá hanblivejšia, zatiaľ čo Mary-Kate bola za každú zábavu, preto si ju vyberali skôr do komických situácií.

V Hollywoode býva väčšinou pravidlom, že sláva a bohatstvo si vypýtajú svoju daň. Inak to nebolo ani v prípade najslávnejších dvojičiek. Dnes sú už z dievčatiek dospelé ženy, no svet šoubiznisu a roky pred kamerami sa na nich značne podpísali. Podľa slov hanblivejšej Mary-Kate boli so sestrou odmalička len cvičenými opičkami, ktoré museli robiť všetko, čo im prikážu.

Sestry mali medzi sebou veľmi dobrý vzťah, no sláva a popularita ich oddelili. Začali si závidieť a prílišná podoba sa stala ich prekliatím. Ashely sa už nechcela na svoju sestru podobať a prefarbila si vlasy. Obe bojovali s drogami a alkoholom, čo sa neskôr podpísalo aj na ich vizáži. Z anjelských tváričiek sa razom stala zničená podobizeň niekdajšej slávy.

Mary-Kate zašla tak ďaleko, že v roku 2014 sa rozhodla podstúpiť plastickú operáciu, ktorá by ju od Ashley ešte viac odlíšila.

Dnes žijú dvojičky úplne opačným životom ako kedysi. Ashley sa vydala za finančníka Richarda Sansa (59) a Mary-Kate sa rozviedla s bratom bývalého francúzskeho prezidenta Oliverom Sarkozym. Obe sa utiahli zo sveta šoubiznisu a žijú v ústraní, čo si nevedia vynachváliť.