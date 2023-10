Môcť si zašantiť v najslávnejšom rozprávkovom parku je zážitok na celý život. Šancu však máte len na šiestich miestach na svete. Kam musíte vyraziť?

Celá myšlienka Disneylandu sa zrodila v hlave samotného Walta Disneyho, ktorý rád brával svoje dve dcéry do zábavných parkov. Legendárny animátor a tvorca myšiaka Mickeyho, káčera Donalda a ďalších postavičiek, ktoré sa neodmysliteľne spájajú s naším detstvom, mal úspešne rozbehnutú spoločnosť na výrobu kreslených filmov, na konte niekoľko Oscarov a na účte milióny dolárov. Niekoľko rokov nosil v hlave nápad vytvoriť miesto, kde budú môcť rodičia s deťmi stráviť príjemný čas spolu, zabudnúť na starosti a len sa zabávať. A tak vznikol v Anaheime, len pár kilometrov od Los Angeles, v roku 1955 prvý Disneyland.

Prvý Disneyland otvoril svoje brány návštevníkom v roku 1955. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cme-zGnPP1H/

Veľké plány a malý pozemok

Disneyho pôvodnou ideou bolo postaviť turistickú atrakciu hneď vedľa svojich filmových ateliérov v Burbanku, aby sa tam zabavili fanúšikovia, ktorí chceli navštíviť štúdiá. Veľmi rýchlo si však uvedomil, že jeho nápady sú väčšie než pozemok, ktorý mal k dispozícii. Výstavba na 65-hektárovom pozemku v Anaheime sa začala v roku 1954 a 17. júla o rok neskôr Disneyland otvoril svoje brány prvým návštevníkom. Na akciu boli pozvaní len hostia a médiá, no i tak sa do areálu nahrnuli tisíce zvedavcov, ktorí si kúpili falošné lístky. Bolo ich tam takmer 30-tisíc! A Waltovi Disneymu v ten deň nič nehralo do kariet.

Od otvorenia do dnešných dní navštívilo historicky prvý Disneyland vyše 770 miliónov ľudí. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CwQO25fSdgB/

Nastal dopravný kolaps, čerstvý asfalt bol ešte mäkký a ženám sa doň zabárali podpätky, navyše štrajkovali miestni inštalatéri. Takže sa musel rozhodnúť, či bude voda vo fontánkach, alebo na toaletách. Vybral si to druhé a návštevníci si tak museli v stánkoch kupovať drahé balené nápoje. Žeby obchodnícky ťah? Nával návštevníkov prekvapil aj predajcov jedla, ktoré sa rýchlo vypredalo. Bohužiaľ, celá táto katastrofa sa vysielala naživo v štátnej televízii. Organizátori o pár rokov nazvali tento deň „čiernou nedeľou“. Úvodnú pošramotenú reputáciu si však rýchlo napravili a fanúšikovia animovaných postavičiek a kolotočov sa do Disneylandu hrnuli.

Tak vznikla ikona

Ako roky ubiehali a úspešných filmov z produkcie Disney pribúdalo, park sa rozširoval o ďalšie a ďalšie atrakcie aj celé štvrte ako New Orleans Square, Bear Country, Mickey’s Toontown či Star Wars: Galaxy’s Edge. Vstupná ulička vás dovedie až k zámku Šípkovej Ruženky, ktorý je inšpirovaný skutočným zámkom Neuschwanstein v Nemecku. Od otvorenia do dnešných dní navštívilo historicky prvý Disneyland vyše 770 miliónov ľudí. Dnes už nájdete v rámci zábavných parkov aj hotely či celé rezorty s wellnessom a bazénmi. Fotkou z Disneylandu sa rady pochvália celebrity, ale aj seriózni politici a členovia kráľovských rodín.

Zámok Šípkovej Ruženky je inšpirovaný skutočným zámkom Neuschwanstein v Nemecku. Zdroj: Shutterstock

Park v Anaheime bol jediný z doposiaľ šiestich Disneylandov, na ktorý dohliadal priamo zakladateľ Walt Disney. Otvorenia ďalších sa nedožil, no už pred smrťou si uvedomoval, že jeden park pre celý svet stačiť nebude, a plánoval expandovať. V roku 1971 pribudol do „rodiny“ Disneyland na Floride, ktorý je dnes, mimochodom, najnavštevovanejšou dovolenkovou atrakciou na svete. Ročne ho navštívi zhruba 60 miliónov rozprávkových nadšencov. V roku 1983 otvorili prvý park mimo USA, a to v Tokiu. V roku 1992 sa dočkali aj fanúšikovia v Európe, keď sa otvorili brány Disneylandu v Paríži. Piaty „brat“ pribudol v Hongkongu v roku 2005 a pred siedmimi rokmi posledný v Šanghaji. Ak si urobíte výlet do niektorého zo spomenutých miest, určite sa aspoň na jeden deň vyberte do rozprávky. A vôbec sa nebojte, či nebudete vyzerať divne, ak tam pôjdete bez detského sprievodu. Dospelákov, ktorí sa bláznia na kolotočoch a naháňajú Goofyho a Minnie, tam stretnete neúrekom, to mi verte!

Anaheim

Najväčšou atrakciou tohto mesta v metropolitnej oblasti Los Angeles je práve Disneyland. Inak pôsobí ako celkom obyčajné americké mesto, kam by turista sotva zavítal. Ak sa neplánujete ubytovať priamo v Disneylande, nájdite si radšej pekný hotel v L. A., užite si tam všetky krásy, ktoré Mesto anjelov ponúka, a do Anaheimu si spravte jednodňový výlet. Autom ste tam raz-dva. Prezradím vám však pár zaujímavostí.

V Disneylande si v minulosti privyrábali herci Steve Martin aj Michelle Pfeiffer. Zdroj: Shutterstock

Než sa stali slávnymi hollywoodskymi hviezdami, v Disneylande si privyrábali herci Steve Martin aj Michelle Pfeiffer. Ona bola Alica z krajiny zázrakov a on hral kúzelníka. Walt Disney mal nad hasičskou zbrojnicou na hlavnej ulici Disneylandu súkromný apartmán. Dodnes v ňom nechávajú zažaté svetlo ako symbol jeho prítomnosti. Všimnite si to okno, ak sa tam vyberiete.

