Už niekoľko mesiacov Slovenskom hýbe kauza údajného domáceho násilia, v ktorej hlavnými aktérmi sú Tomy Kotty (31) a jeho expartnerka Rachel.

Hudobník EMME ako jedinému médiu exkluzívne porozprával, ako ho táto situácia zmenila, čo prežil na protialkoholickom liečení aj aké má ďalšie plány.

Tomy, otočilo sa ti po kauze, ktorá sa okolo teba medializuje posledné mesiace, chrbtom veľa ľudí z blízkeho okolia?

Vždy sa nájde niekto, kto sa zachová tak, že ťa to zaskočí. A boli takí, čo ma zaskočili. Ale žeby ma to brutálne zamrzelo, to nie. Skôr som čakal opak, že sa nikto za mňa nepostaví, lebo to je taká situácia, s ktorou nechcú mať ľudia nič spoločné. Mnohí sa mi však ozývali, veľa žien, dokonca aj takých z mojej minulosti, o ktorých som si myslel, že sú na mňa naštvané, z čoho som bol prekvapený.

"Myslel som si, že to mám pod kontrolou." Zdroj: Katarína Hoffmann Šlesárová

Stiahol si sa z verejného života, do spoločnosti či do mesta veľmi nechodíš, ale ten moment raz bude musieť prísť. Bojíš sa ho?

Ani nie. Popravde, vždy som mal trochu úzkosť z davu ľudí, takže u mňa to nie je nejaká novinka, že sa do toho nejako nehrniem. Ak by bolo niečo, kam vyslovene chcem ísť, tak idem. Ale kam? Opiť sa už nejdem a čo pôjdem večer do mesta pozrieť „nachňapaných“ kamarátov a potom naspäť domov? To sa mi zdá zbytočné. Skôr som zvedavý, aké to bude, keď pôjdem niekam na rande, trebárs na večeru s nejakou babou. Ako sa na nás budú ľudia pozerať. To bude vtipné, chúďa moje, bude to mať náročné.

"Vždy sa nájde niekto, kto sa zachová tak, že ťa to zaskočí." Zdroj: Katarína Hoffmann Šlesárová

Uvedomuješ si to, však? Že žena, ktorá sa po tom všetkom objaví po tvojom boku, to bude mať dosť ťažké.

Bude, ale predpokladám, že žena, ktorá mi príde do života po tom všetkom, bude asi veľmi dobre vedieť, prečo so mnou chce byť. Teraz sa však vôbec nesústredím na nejaké vzťahy. Aj keď mi chodí veľa ponúk od báb. Dialo sa to aj predtým, ale teraz mám pocit, že sa to zintenzívnilo. Niektoré ženy sú skazené. To vidíš aj v rôznych dokumentárnych filmoch, že píšu zaľúbené listy do väznice masovým vrahom. To je však asi hlúpe prirovnanie. (Smiech.)

To, že máš problém s alkoholom, si si uvedomoval už dlhšie alebo musela nastať až takáto vážna situácia, aby si to začal riešiť?

Vedel som o tom, ale stále som to odkladal. Myslel som si, že to mám pod kontrolou. Potom už však nastali momenty, keď som cítil, že to nie je dobré, že to musím riešiť. Na liečenie som išiel, skôr ako sa tá kauza stala verejnou. Nerobil som to preto, aby som nejako menil verejnú mienku. Netušil som, že to ľudia budú vedieť, keď som sa tam prihlásil. Hlavne som v tom období nepil každý deň. Nemal som kedy, veď som stále točil, mal prácu, po večeroch som bol s ňou. Bolo to skôr nárazové.

