Na tú cenu sa radšej ani nepýtajte!

Fanúšikovia britskej kráľovskej rodiny sa majú na čo tešiť. Môžu zažiť jedinečnú noc v rodnom dome princeznej Diany. Sídlo Althorp bolo totiž ponúknuté na prenájom na internetovej stránke podobnej Airbnb.

Cena za noc ešte známa nie je, no určite pôjde o poriadny balík peňazí. Charles Spencer, brat Lady Diany, dom ponúkol na prenájom aj v roku 2013 a vtedy si pýtal za noc 29 tisíc eur! Althorp patrí rodine Spencerovcov od roku 1508 a Diana tam strávila detstvo, no je to aj miesto jej posledného odpočinku. Pri prenájme domu je však vstup k jej hrobu pri malom jazierku zakázaný.

V popise k luxusnému sídlu sa píše: "Althorp je skutočne jedným z najpozoruhodnejších a najexkluzívnejších miest v Spojenom kráľovstve. Dom ponúka bezkonkurenčnú úroveň služieb, súkromia a luxusu." LUXUSNÉ SÍDLO ALTHORP V NAŠEJ GALÉRII TU!