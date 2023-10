Doma by ste si ho len tak do kuchyne nezavesili...

Česká modelka poslednú dobu neprestáva šokovať fanúšikov. Najprv oznámila, že sa svojimi pikantnými fotkami chystá preraziť na platenej sieti OnlyFans, no a dnes začína predaj svojho nového sexy kalendára. Veru, tá vie ako na to.

Kalendár má názov LOVE YOUR AGE a vychádza pri príležitosti 50. narodenín modelky. Je plný sexy fotiek, ktoré vraj majú nás, ženy, inšpirovať: ,,Pokiaľ fotografie v mojom kalendári inšpirujú k osobnej zmene len jednu jedinú ženu, má to pre mňa zmysel. Chcem, aby ženy vedeli, že krása nie je len o veku, génoch alebo plastických úpravách. Keď na sebe začnete makať, je to vidieť nie len fyzicky, ale hlavne mentálne."

Odvážny kalendár nafotila Simona so svojim tímom v Dominikánskej republike. Fotenie trvalo dlhých 14 dní a vzniklo viac než 3000 fotiek. Simona priznala, že nebolo ľahké vybrať tie najlepšie. SEXY FOTO Z KALENDÁRA V NAŠEJ GALÉRII TU!

