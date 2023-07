Slovenská speváčka a moderátorka LEA DANIS sa vracia na hudobnú scénu po materskej dovolenke a po štyroch rokoch vydáva očakávaný singel Dancefloor. Kvalitný zvuk, svieži videoklip, tanečnice, to je singlová novinka, ktorá vás vtiahne na parket, nech ste kdekoľvek.

Pieseň Dancefloor je inšpirovaná aktuálnym diskopopovým soundom. Song vznikol v spolupráci s multitalentovaným producentom a textárom Matejom “Lil Max” Miklošom, ktorý aktuálne pracuje so zvučnými menami (Yael, Ronie, Majself, Alya) na Slovensku aj v Českej republike.

,,Spolupráca bola super, nevedela som sa dočkať, až sa opäť dostanem do štúdia s Maxom. Pritom sme sa stretli len krátko predtým, ako sme začali nahrávať. Hneď som pochopila, že to je môj človek,” hovorí Lea k spolupráci. ,,Povedala som mu, že zima bola dlhá a chcem svieži tanečný zvuk, pieseň, ktorá ľuďom prinesie radosť a pozitívnu energiu do každodenného života. Text piesne má v sebe tajomné elektrizujúce napätie a každý si v ňom môže nájsť svoj vlastný význam. Pre mňa osobne je najkrajšia fráza a posolstvo ‘si ten fix, ktorý potrebujem,” dodáva k zvuku a textu piesne.

O videoklip sa postaral Pierre Lexis. ,,Pamätám si, ako som prišla do haly na natáčanie a Pierre stál na streche dodávky, snažil sa zavesiť plachtu na okná kvôli svetlu a vôbec mu to nešlo. Bol veľmi vysoko, nemal šancu, ale strašne sa pritom smial. Vedela som, že to bude dobré točko,” povedala Lea, ktorá Pierra spoznala až pri samotnom natáčaní.

,,Najdôležitejšia je pre mňa okrem profesionality hlavne priateľská atmosféra, neviem pracovať s ľuďmi, ktorí sú pri práci v tenzii alebo sa nevedia úplne uvoľniť. Títo ľudia boli môj dream tím,” pochválila celý štáb, s ktorým video nakrútila za jedeň necelý deň v Trnave. Vo videoklipe sa predstavia aj tanečnice Nella Cerenková a Viktória Galabová pod vedením trénerky Kristíny „Kajly“ Baloghovej, ktoré pôsobia v tanečnej skupine Flavour of Kajla v Nitre a choreografiu doplnila Jana Chovancová. V klipe nechýbajú extravagantné outfity a svetlá, ale na svoje si prídu aj milovníci áut. Modrý Chevrolet a zlatohnedý Cadillac zapožičal Klub amerických veteránov V8. Chevrolet Caprice z roku 1978 Lea v klipe aj sama prevetrala.

,,Je haluz šoférovať auto, ktorého kapota má pocitovo tri metre, pritom sa treba smiať do kamery a počúvať pokyny režiséra z vysielačky. Ale najhoršie boli asi zákruty, pri takom aute je každá cesta úzka. Našťastie všetko dobre dopadlo a všetci nakrúcanie prežili,” dodala so smiechom.