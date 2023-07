Starne s gráciou. Slávna herečka je snáď jednou z posledných hollywoodskych celebrít, ktoré nepodstúpili žiadnu plastiku. Prezradila aj dôvod.

Hlavná hrdinka obľúbeného seriálu S*x v meste a jeho voľného pokračovania Ako to bolo ďalej..., ktoré je momentálne hitom na streamovacích platformách, sa rozrozprávala o plastických operáciách v talkshow Howarda Sterna. Vysvetlila, prečo si nikdy neľahla pod nôž plastického chirurga.

Herečka Sarah Jessica Parker plastické operácie odmieta, no neodsudzuje. Zdroj: Getty Images

Moderátorovi sa priznala, že nad tým často premýšľa a dokonca sa radila aj s ľuďmi vo svojom okolí, no obáva sa, že by ju to kompletne zmenilo. To sa stalo aj mnohým iným herečkám, ktoré sa na seba po zákrokoch doslova prestali podobať. A z toho má Sarah Jessica strach. "Chápem, prečo sa k tomu ľudia podujmú, predovšetkým ženy. Kladie sa na ich vzhľad priveľký dôraz," vysvetlila v show dôvody, prečo to u ostatných neodsudzuje. Sama však vraj nikdy necítila potrebu absolvovať takéto invazívne procedúry.

Manželia Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick. Zdroj: Shutterstock

"Myslím si, že ľudia by mali urobiť čokoľvek, vďaka čomu sa budú cítiť lepšie, keď vyjdú z dverí." Herečka si však podľa vlastných slov vystačí s pravidelnými návštevami u kozmetičky, kde podstupuje špeciálny peeling a rôzne neinvazívne ošetrenia pleti. Je tak jednou z mála slávnych hollywoodskych osobností, ktoré nemajú strach zo starnutia a nejakej tej vrásky. A za to jej patrí náš obdiv.