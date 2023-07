Marcela a Tomáš už svoj vzťah netaja, je viac ako jasné, že sa im spolunažíva výborne. Najnovšie sa ukázali na jednej z najväčších párty na Slovensku.

Po mesiacoch, kedy neboli spolu, sa aj tak stretli, porozprávali sa a zdá sa, že im to spolu krásne funguje. Podľa ich slov sú obaja veľmi prekvapení, ako si v skutočnom živote rozumejú, koľko toho majú spoločného a že je všetko iné, ako keď boli ešte v Turecku. Tomáš bol prekvapený, že Marcela mala stále záujem stretnúť sa s ním po dlhých mesiacoch, čo sa nevideli a neboli skoro vôbec v kontakte.

Po skončení šou Ruža pre nevestu stále viacerí fanúšikovia dúfali, že keď sa Tomáš vráti na Slovensko, dá šancu vzťahu s Marcelou, s ktorou sa budú môcť bližšie spoznať mimo kamier. Jej odchod z vily bol natoľko emotívny, že všetkým bolo jasné, že medzi touto dvojicou nie je ešte všetko vypovedané a že by sa jedného dňa mohli dať dokopy.