Roky mu radila s frajerkami, dnes sú snúbenci a rodičia dvojročnej Maie. Aj o tom, na čom si postavili dôveru, prehovorili herci a vplyvní influenceri Dominika Kavaschová (33) a Daniel Fischer (35).

Dominika, v rámci ankety SOWA si minulý rok figurovala medzi finalistami a predminulý vyhrala svoju kategóriu. Cítiš sa ako influencerka? Ako si sa k tomu vlastne dostala?

Keď mi počas covidu napísali, že som nominovaná na nejakú SOWU a či môžem prísť na priamy prenos, netušila som, čo to je, ani som o to nejavila záujem. A už vôbec mi nenapadlo, že by som to mohla vyhrať. Instagram som neprežívala, beriem ho skôr ako zábavu. Nie som odeň závislá, skôr sa tam inšpirujem a bavím. Ľudia, ktorých sledujem, ma buď rozosmejú, alebo v niečom fascinujú a beriem si z nich príklad. Využívam ho aj na to, aby som svoje publikum pobavila a dala tipy na veci, s ktorými som spokojná.



Napriek tomu máš úctyhodnú komunitu sledovateľov...

Asi je to tým, že ľuďom sa páči moja prirodzenosť a to, že sa na nič nehrám. Možno aj môj humor. Správy, ktoré mi píšu, sú väčšinou o tom, že ma radi sledujú, lebo sa pri mne uvoľnia. Pribudlo mi veľa mamičiek. Bavia ich rady, keď ukazujem úskalia materstva, lebo vidia, že v tom nie sú samy, a povzbudzuje ich to. Sledovatelia sa menia aj podľa toho, v čom účinkujem. Keď som hrala v Oteckoch, sledovali ma samé deti, keď v seriáli Chlapi neplačú, boli to zas dôchodcovia. (Smiech.) Som však rada, že mám tento priestor, je to zábava aj tam dokážem zarobiť, čo je super, keďže som na materskej. Nerobím však veľa reklám, vyberám si produkty a ľudí, s ktorými chcem spolupracovať. Myslím, že to musí byť autentické, aby ľudia uverili, že naozaj ide o kvalitný produkt. Nedá sa robiť reklama na všetko.



Odpisuješ ľuďom aj na správy? Môžu sa tvoji fanúšikovia pochváliť: Odpísala mi známa herečka?

Ale áno, i keď nie každému, lebo na to nemám čas. Ale keď ma zaujme otázka alebo je to niečo dôležité, odpoviem.



Máš takmer 200-tisíc followerov. Všimla si si, kedy to začalo výraznejšie rásť?

Všimla. Keď som začala pridávať smiešne videá cez filter s veľkými ústami. Mne sa to až také vtipné nezdalo, ale ľudia sa na tom neskutočne bavili. A druhý nárast bol pri Oteckoch. Aj Danko mi teraz vraví, že nevie ako, no zrazu mu pribudlo veľmi veľa ľudí. Vravím mu, že veď si všade, ľudia to vnímajú a zaujímaš ich. Takže určite zaváži projekt, v ktorom herec práve hviezdi.



Kto z vás dvoch je väčší influencer? Ten, čo viac rieši sociálne siete?

Dano: Rozhodne Dominika. Ja som na sociálne siete veľký introvert a aj obrovský lajdák.

Dominika: Nebaví ho to, nemá k tomu vzťah.

Dano: Navyše si myslím, že tak ako to ľudí zbližuje, paradoxne ich to od seba aj vzďaľuje. Pamätám si, že na výške všetci spolužiaci využívali Facebook, len ja nie. Mne to nič nehovorilo. Nakoniec ma niekto z nich prehovoril, a tak som si ho založil. Aj to pod iným menom a od toho dňa som na tom účte ani raz nebol. Spamätal som sa až po rokoch, kvôli mojej kapele Orchester Jeana Valjeana. Kvôli nej som si nakoniec založil i Instagram, aby som našu hudbu dostal viac medzi ľudí. Od Dominiky sa však mám v tomto smere čo učiť. Ja mám problém napísať esemesku, nieto ešte vytvoriť post!

Dominika: Pridá fotku, napíše pod ňu pár viet a ja to musím desaťkrát skontrolovať.

Dano: Áno a ešte si to potom aspoň pätnásťkrát prečítam, až sa nakoniec odhodlám, že to zavesím. Nie je mi úplne jedno, čo zverejním. Mám voči sociálnym sieťam dosť veľký rešpekt a nemyslím si, že to je priestor, kde môžem dávať hocičo. Za každý príspevok nesiem zodpovednosť voči iným aj voči sebe. Preto som opatrný.



DOMINIKA KAVASCHOVÁ A DANIEL FISCHER S DCÉRKOU MAIOU Zdroj: MICHAL SMRČOK

