Slovensko minulý týždeň spoznalo svoju Miss pre rok 2023 a kým väčšina divákov prejavila s celkovými výsledkami spokojnosť, nečakane veľká kritika sa zniesla na netradičné kytice, ktoré dievčatá dostali.

Novou Miss Slovensko 2023 sa stala Daniela Vojtasová z Dolného Kubína. Spomedzi dvanásť finalistiek zaujala najviac, a to nielen krásou, ale aj osobnosťou, ktorú odborná porota po novom hľadala.

Daniela súčasne získala aj tituly Miss Skin a Miss Voice. Titul prvej vicemiss 27. ročníka prestížnej súťaže krásy patrí finalistke Petre Sivákovej zo Šamorína. Druhou vicemiss je súťažiaca Sonja Kopčanová z Banskej Bystrice. „Krásne, talentované, inteligentné, jednoducho osobnosti. Rozhodla o nich päťmesačná práca, snaha, dlhodobá prezentácia a rozhodnutie poroty počas finálového galavečera,“ uvádza projekt Miss Slovensko na sociálnej sieti.

Diváci ale na sociálnych sieťach skritizovali kytice, ktoré výherkyňe dostali. ,,Preboha, to čo im dali do rúk, ako pracovníčky na družstve, sorry otras,“ píše jedna z komentujúcich na Facebooku. ,,Kytice ako kopa sena," pridáva sa ďalšia.,,Tie kytice, wau to vážne? Už ani na krásnu kyticu ste nemali a tie korunky top,“ dodáva Tamara.

Robert Bartolen na svojom Facebooku odhalil pozadie kytíc, ktoré pre dievčatá navrhol a zaranžoval. ,,Hlavným poslaním je naša identita, história opierajúca sa o našu prírodu a uctievajúca jej podstatu v spojitosti s oslavou ženy. Spirituálne prepojenie ženskosti, podstaty, z ktorej vychádzame. A pevne verím, že aj tam, kam kráčame,“ vysvetľuje.