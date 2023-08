Známa modelka pred pár dňami šokovala informáciou, že si zakladá účet na známej platforme OnlyFans. Po tomto oznámení sa na ňu od fanúšikov spustila vlna kritiky.

Treba povedať, že Simona nie je jediná, ktorá bude využívať túto platformu. Účet na OnlyFans majú aj mnohé zahraničné hviezdičky, ako napríklad Iggy Azalea, Bella Thorne, Carmen Electra, Denise Richards či Cardi B. Spomínanej Cardi B sa podarilo vďaka jej účtu na OnlyFans zarobiť neuveriteľných 10 miliónov dolárov za mesiac.

Na Simonu sa po jej oznámení, že sa chystá na OnlyFans, spustila neskutočná kritika. Fanúšikom sa zdá 20 dolárov mesačne na to, aby mohli vidieť jej odhalené fotky, privysoká, no a komentár si vyslúžil aj vysoký vek modelky. Podľa nich vraj Simona nemá za potreby sa tam pretŕčať, a podľa nich nemá ani potrebu si takto privyrábať.

Samozrejme, každý si predsa robí čo chce, a tak to je aj u Simony. Tá si z komentárov ťažkú hlavu nerobí a na svojom Instagrame sa celkom zdlhavo k tomu celému aj vyjadrila.

,,Tak ešte raz moji milí, rada by som sa vyjadrila ku včerajšej búrke na mojich sieťach ohľadne môjho nového profilu na platforme OnlyFans. Na moje fotky na Instagrame ma neustále informujú, že mi obmedzia účet pretože som príliš odhalená, hentaká, maková, a fotka obsahuje to a tamto… Už ma to fakt nebaví. Niekoľkokrát sa mi stalo, že mi fotky nezverejnili alebo ma nútili k ich odstráneniu. Fotenie patrí neodmysliteľne k mojej práci, mám ju rada a áno, živí ma veľmi dobre. Mám kopu krásnych fotiek od skvelých fotografov, ako z minulosti tak aj nové, o ktoré by som sa s vami rada podelila, no tu sa to nedá. A tak vám umožním ich vidieť práve pomocou platformy OnlyFans, a tiež vás nechám trochu viac nahliadnuť do môjho súkromia. Naopak, som rada, že táto jednoduchá platforma existuje a umožňuje ľuďom ako som ja slobodne rozhodovať o tom, čo budú publikovať a čo nie. A ešte raz, buďme k sebe milí a tolerantní a nechajme ľudí žiť tak, ako chcú. Možno by nebolo od veci sa trochu pousmiať, než hneď hľadať chyby a súdiť. Tí, čo sa im to páči, tak nech si to užijú, a zbytok smutných moralistov nech si dá tmavú čokoládu. Zmierňuje stres a n*sranosť.”