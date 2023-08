Na mediálnu párty TV Markíza prišli aj hviezdy šou Ruža pre nevestu Marcela Dolniaková a Tomáš Tarr. A ako inak - ruka v ruke!

Láska z nich srší. Zaľúbenci Marcela Dolniaková a Tomáš Tarr si svoj vzťah užívajú, o čom porozprávali aj EMME.

Aké máte leto, čo máte za sebou alebo možno ešte pred sebou?

Tomáš: Za mňa, mám prvé leto na Slovensku po asi ôsmich rokoch, takže ja si to fakt užívam. Po dlhom čase mám konečne aj partnerku, takže si nemôžem sťažovať. Pred sebou máme ešte nejakú dovolenku a potom uvidíme, možno cestu do Bangkoku.

Kam sa chystáte na dovolenku?

Marcela: Rozmýšľali sme nad Montenegrom, ale tým, že som si nedávno kúpila šteniatko, tak rozhodovanie dosť záleží od psíka. Ale minimálne na štyri - päť dní by sme niekam chceli ísť.

Marcela, napadlo by ti, keď si Tomáš v šou vybral tvoju konkurentku, že by to ešte mohlo mať happyend? Alebo si to vtedy totálne zabalila?

Marcela: Popravde, ani som to nejako neriešila. Vrátila som sa zo šou, mala som svoj život na Slovensku a potom sa to samé vykryštalizovalo. Im vzťah stroskotal, nechcem povedať bohužiaľ, i keď áno... (Smiech.) Tomáš sa mi ozval a vzniklo z toho niečo krásne, takže som za to vďačná.

Tebe to prečo napadlo Tomáš, že sa ozveš Marcele? Nevedel si po šou na ňu zabudnúť?

Tomáš: V prvom rade, ja som nečakal, že bude na mňa čakať. Úplne som chápal, že keďže som ju poslal domov, mohla by si za ten čas nájsť niekoho iného. Bol som milo prekvapený, že sa stále chcela so mnou stretnúť, chcela mi dať stále šancu, ísť na kávu. Ja som len rád, že akoby počkala na mňa, lichotí mi to a ďakujem.

