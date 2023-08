Ako vníma reprezentantka mladej hereckej krvi Diana Klamová staršiu a skúsenejšiu Gabiku Marcinkovú?

Diana Klamová je mladá nádejná herečka, ktorá už stihla zahviezdiť účinkovaním v seriáli Nemocnica. K herectvu sa dostala vďaka modelingu, ktorému sa venuje už 11 rokov. „Modelingu vďačím za toľko zážitkov, až mám pocit, akoby som prežila už päť životov. Prvýkrát som odišla na mesiac do Milána v pätnástich. Nikoho som nepoznala a trochu som si poplakala, ale rýchlo som si zvykla na život v kufri. Pre školu som nemohla cestovať nonstop, ale myslím si, že som z oboch vyťažila maximum. Po maturite som sa modelingu začala venovať naplno. Navštívila som väčšinu európskych krajín, Dubaj, Maldivy, spoznala som veľa super ľudí a získala množstvo (lepších aj horších) skúseností,“ pousmeje sa Diana, ktorá takto stretla rôzne osobnosti ako Gigi Hadid, Davida Guettu, kapelu Red Hot Chilli Peppers a ďalších. „Za najväčší úspech považujem prehliadku pre Giorgia Armaniho a reklamu pre Tezenis v Miláne a najviac som si užila natáčanie propagačného videa pre rezort na Maldivách a reklamu pre Grimaldi, ktorú sme točili na Sardínii. Som neuveriteľne vďačná, že som to všetko mohla zažiť, a verím, že ešte veľa zažijem,“ pochvaľuje si benefity, ktoré jej modeling ponúkol.

FOTO krásnych herečiek nájdete v GALÉRII.

A s nimi aj ďalší – herectvo. „Vďaka nemu som absolvovala kasting na Pána profesora, v ktorom som hrala prvé tri série, a momentálne účinkujem v jojkárskom seriáli Nemocnica. Herectvo ma vždy lákalo, so sestrou aj spolužiačkami na základnej škole sme si často vymýšľali rôzne scénky a predvádzali ich pred triedou za plusové body zo slovenčiny. Rozmýšľala som aj nad konzervatóriom, ale nakoniec som sa rozhodla pre gymnázium,“ vraví Diana, ktorej najväčšou školou je práve seriál Nemocnica. Netají, že za rok sa toho aj za pomoci režiséra či kolegov naučila neuveriteľne veľa. „V herectve sa snažím zdokonaľovať aj vo voľnom čase, pretože hoci je to niekedy náročné, veľmi ma to baví a chcela by som sa mu venovať v budúcnosti.“

Čo povedala Diana o kolegyni Gabike Marcinkovej sa dozviete na ďalšej strane.