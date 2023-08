Druhá manželka Vaša Patejdla v rozhovore o tom, ako sa so známym hudobníkom dala dokopy, aj to, ako vyzerá súkromný život s legendou.

Rodinu dnes už zosnulého legendárneho muzikanta Vaša Patejdla som pred štyrmi rokmi stretla vo Vysokých Tatrách, na koncerte hudobných legiend v známom luxusnom hoteli. Sprevádzala ho jeho druhá manželka Miluša a ich syn, vtedy desaťročný Benjamín. Po vystúpení som si s jeho manželkou sadla a vyspovedala ju pre týždenník Šarm. V rozhovore potvrdila, že víkend v našich veľhorách využili aj na súkromný pobyt a tak prácu spojili s odpočinkom a rodinným programom. Na otázku, či sprevádza manžela bežne na vystúpeniach, zareagovala: „Nechodíme na všetky, len občas, lebo syn už chodí do školy, je piatak. Ale predtým, kým ešte nebol školák, sme chodili na manželove koncerty častejšie.“

Takže tento výjazd ste si dopriali najmä preto, že šlo o víkend, alebo úlohu zohral aj pobyt v horách?

Určite sme prišli kvôli Tatrám, sú krásne. Už sme tu tretíkrát, je tu pekné prostredie, radi sa sem vraciame. Cestovali sme sem dokonca vlakom, aj zubačkou, takže sme to zvládli komplet. Mali sme príjemnú cestu z Prahy, prišli sme večer a na druhý deň sme mali výstup na Solisko. Hore sme sa vyviezli lanovkou, ale čerešničku na torte, výstup od Chaty pod Soliskom až hore ku krížu, sme zvládli pešo. Manžel nešiel celú túru s nami, lebo mal pred sebou vystúpenie, tak sa šetril, aby nebol večer unavený. Dolu až na Štrbské pleso sme so synom šli tiež pešo. A potom sme sa boli na chvíľu uvoľniť vo wellnesse, zaplávať si. Po tom výstupe to padlo vhod.

Čo sa hudby týka, ste manželova fanúšička alebo ňou musíte byť práve preto, že je váš manžel?

Dnes tu boli štyri hviezdy (Vašo Patejdl, Beáta Dubasová, Janko Lehotský a Pavol Hammel, pozn. red.) a všetky mám rada. Páči sa mi staršia muzika, veď som tiež staršieho vydania. (Smiech.)



28. júl 2023: Jeden z posledných záberov Vaša Patejdla počas koncertu na festivale Benátská v českom Liberci. Zdroj: profimedia

FOTO rodiny Vaša Patejdla nájdete v GALÉRII.

Pokračovanie na ďalšej strane.