Obľúbený herec je namočený do podvodu. O čo ide?

FOTO NÁJDETE TU

Je talentovaný, sympatický a neskutočne atraktívny. Áno, presne taký je slovenský herec Ján Koleník, ktorého už teraz sleduje na sociálnej sieti Instagram viac ako 270-tisíc fanúšikov.

Zbožňovaný herec na Instagrame šokoval. Stal sa totiž obeťou nepríjemného podvodu. No nie je jediným človekom v našom šoubiznise, ktorý má tento problém. Martin Nikodým zdieľal pred pár dňami rovnaký podvod. "Tak si dajme repete: Akože článok o akože konci kariéry, a akože investovaní do kryptomien, je podvod. Appka na zarábanie peňazí je hlúposť a nič také nepoužívam, neodporúčam a neinvestujem. Dajte si pozor na to, čo čítate a neposielajte nikam peniaze. Zázraky neexistujú. Podvody áno. Aj falošné profily a vymyslené články," napísal Ján. VIAC NÁJDETE V GALÉRII TU.