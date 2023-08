Kristína Tormová sa prihovorila fanúšikom po neprijemných komentároch...

Kristína je veľmi otvorený človek, ktorý okamžite povie, čo si myslí. To patrí medzi mnoho dôvodov, prečo si vytvorila obrovskú fanúšikovskú základňu. Ľudia obdivujú jej priamosť a pozitívnu náladu.

FOTKY NÁJDETE TU

Herečka zverejnila fotku svojej postavy, kde sa stretla s nie milými názormi. "Prišli mi kdejaké správy a komentáre…vyberám top dva. Ženy ženám. A chcem poďakovať ženám, ktoré sú samé sebou, tým, ktoré sú (so sebou) spokojné a ľúbia sa naozajsky. To brucho z minulej fotky ešte mám..toto je fakt nalačno a fakt to bolelo 😂😂😂😂 Čakám komentáre na “nechutnú” jazvu, ktorá by sa nemala vešať na instagram a ktorá mi zachránila život 🤷🏼‍♀️ Jsem zvyklá."

"Neviem, či ste si všimli, milé ženy, ale naše telá sú naozaj zázračné a médžik. Je to celé médžik. Tak si to nepokaže očakávaniami, instantnými fotkami v kŕčovitých pózach a normálne buďme. Dobre bude všetkým! 🙏🏻"

"PS: počujte (hahaha omylom som napísala pôvodne, že pi*ujte), mne už naozaj také komenty a správy nič nerobia. Naopak, ja som rada, že s tým viem potom pracovať ďalej, lebo si myslím, že je strašne dôležité o tom všetkom nahlas hovoriť. A naučiť sa na také veci kašľať, alebo ich aspoň predýchať a ísť ďalej bez ujmy. Mňa bulvár a komentáre naučili, tak podsúvam aj vám ♥️ A tiež si nemyslím, že na hejt sa má reagovať hejtom. Naozaj nie. Ja si skrátka myslím (a túto tézu mám potvrdenú mnohými psychológmi a psychologičkami), že ľudia, čo toto cítia a píšu, sú mega frustrovaní a nešťastní…takže nie že by som ich ľutovala, ale bola by som rada, keby sa mali lepšie…"

My musíme uznať, že Kristína vyzerá naozaj výborne! FOTKY NÁJDETE V GALÉRII TU.