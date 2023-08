Veronika Cifrová Ostrihoňová a Matej „Sajfa“ Cifra na svojom Instagrame zverejnili dojímavé video, v ktorom nechýba ani Veronikino tehotenské bruško. O čo ide?

Veronika a Sajfa si svoje “áno” povedali ešte v roku 2016, dvojica má spolu dve deti. K prvorodenej dcére Sáre pred rokom pribudol malý braček s vskutku originálnym menom, Šimon Koloman. Druhé meno dostal po moderátorkinom zosnulom dedkovi.

Hrdá mamina Veronika nie je opäť tehotná, len si na svojom Instagrame zaspomínala, ako sa na príchod malého Šimona pripravovali a tešili.

K videu, ktoré zdieľa so svojimi fanúšikmi napísala: „Takto pred rokom sa nám narodil Šimi. V pokoji a so super ľuďmi, aj keď teda on po svojom - divoko a bláznivo. Šimiho príchod na svet bol zážitok, na ktorý nezabudneme a presne predznamenal jeho temperament. Je to divoch, ktorý ide do všetkého po hlave, miluje ľudí, aktivitu, opatrnosť mu hovorí asi toľko ako latinčina a najafektovanejšie slovo je mama a ham. Priniesol nám tie najintenzívnejšie emócie, od lásky, cez strach, únavu a tu najväčšiu radosť. Brádeček, ako ho volá Sári, je vojačik a odoláva strastiam života najmladšieho v partii s gráciou. Miluje ovsenú kašu a jedlo celkovo, a jeho momentálnou životnou ambíciou je vyliezť všade, kam sa dá, a rozmontovať všetko, čo sa dá. Po ocinovi má modré oči a jašivosť. Je to jeden z dvoch najväčších darov, aké sme dostali (nevravím, že nám niekedy nenapadne hľadať záručný list), a životy nám spravil kompletnejšími. Najväčší darček som mu už dala - jeho otca, a odteraz už čakám, že bude obdarovávať on mňa. Lebo excelovská tabuľka výdavkov nepustí!“

