Princ Harry by sa vraj budúci mesiac mal stretnúť so svojim otcom, kráľom Karolom III. Dôjde k dlho očakávanému uzmiereniu medzi otcom a synom?

Už o mesiac sa v nemeckom Dusseldorfe budú konať známe Invictus Game pre zranených vojenských veteránov. Na ich čele stojí už dlhé roky samotný Harry. Po ich skončení si to Harry namieri do Londýna.

Vzťahy medzi Harrym sú momentálne na bode mrazu. Z veľkej časti za to môže jeho manželstvo s Meghan Markle a ich odchod od kráľovských povinností. K veľkej miere k napätým vzťahom dopomohol aj známy rozhovor dvojice u Oprah Winfrey, dokument na Netflixe a kniha, ktorú napísal Harry.

Harry sa so svojim otcom nestretol od jeho korunovácie. Podľa mnohých zdrojov by Karol III. rád zakopal vojnovú sekeru a svojho syna si zavolal na koberček. Ich stretnutie by sa malo uskutočniť 17. septembra. Samozrejme, Meghan pozvaná nie je. Na stretnutí je vylúčená aj prítomnosť jeho brata Harryho, ten vraj ešte nie je pripravený sa s ním zmieriť.

Kráľ ma však pre syna jednu podmienku. Už nikdy viac nechce, aby kritizoval a ponižoval kráľovskú rodinu na verejnosti.