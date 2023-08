Pozrite, ako vyzerá Jakubko. Na koho sa podobá?

Spevák, bývalý superstarista Tomáš Bezdeda, sa iba nedávno stal otcom. S manželkou Ivanou sa spoznali vo fitku, kde preleteli iskry a čoskoro boli spolu na káve. Nerandili spolu ani rok a nasledovala svadba a tehotenstvo.

Napriek 14-ročnému vekovému rozdielu im to vo vzťahu klape a spoločne sa tešia so synčeka Jakubka. "Vitaj Jakubko náš. Najkrajší deň v mojom živote. Milujem Vás oboch," napísali na sociálnu sieť Instagram. Tváričku Jakubka doteraz nezverejňovali, no Ivana dnes urobila výnimku. Pozrite sa, ako vyzerá. FOTKU NÁJDETE TU.