Slovensko pozná najkrajšiu ženu pre rok 2023 a aj keď v tomto ročníku hľadali v prvom rade osobnosť, organizátorom sa podarilo skĺbiť dokopy úplne všetko.

Novou Miss Slovensko 2023 sa stala Daniela Vojtasová z Dolného Kubína. Spomedzi dvanásť finalistiek zaujala najviac, a to nielen krásou, ale aj osobnosťou, ktorú odborná porota po novom hľadala.

Daniela súčasne získala aj tituly Miss Skin a Miss Voice. Titul prvej vicemiss 27. ročníka prestížnej súťaže krásy patrí finalistke Petre Sivákovej zo Šamorína. Druhou vicemiss je súťažiaca Sonja Kopčanová z Banskej Bystrice. „Krásne, talentované, inteligentné, jednoducho osobnosti. Rozhodla o nich päťmesačná práca, snaha, dlhodobá prezentácia a rozhodnutie poroty počas finálového galavečera,“ uvádza projekt Miss Slovensko na sociálnej sieti.

Podľa jej slov by chcela aj po výhre ostať sama sebou a „nohami pevne na zemi“. „Chcela by som sa však viac zamerať na pomoc druhým. Aktuálne sa venujem témam každodennej udržateľnosti, no do budúcna by som rada spojila s organizáciou Jeden rodič, keďže viem v akých neľahkých situáciách sa neraz ocitajú slobodné matky a ich deti,“ píše portál Miss Slovensko . Diváci ale na sociálnych sieťach skritizovali jednu vec. Mimoriadne sa im nepáčili kytice, ktoré víťazky obdržali.