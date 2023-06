Hneď na začiatok jedna moja rada. Aj na Slovensku máme veľa šikovných módnych stylistov a aj dizajnérov. Moje odporúčanie je, že využívajte ich pomoc. Pretože vďaka ich talentu a práci viete byť na každej akcii hviezdou.

Škoda tohto looku. Mohlo to vyzerať o moc lepšie. Sako je veľmi pekné a štýlové, ale zvyšok outfitu žiaľ spolu nehrá rovnakú hru. Lepšia voľba by bolo, keby sa vymení top za viac rafinovaný. Ružová kabelka tiež nie je štýlovo vhodná voľba.



Galavečer Miss Slovensko 2023. Na snímke modelka a bývalá vicemiss Mirka Luberdová. Zdroj: Matej Kalina

Eva Verešová je krásna žena, ale tieto šaty nie sú moc dobrou voľbou. Zbytočne pridávajú na veku a aj ju optický rozširujú v bokoch.

Na snímke Miss 2002 Eva Verešová. Zdroj: Matej Kalina

Šaty sú krásne, ale nesedia tak ako by mali. Môj názor je, že sú dáme veľké. Najviac to je viditeľné v oblasti dekoltu. Žiaľ na šatách nie je ani definovaný pás. Pomohlo by, keby sa definuje elegantným opaskom.

Galavečer Miss Slovensko dostal podtitul „Už nehľadáme ideál krásy, hľadáme osobnosť!“ Zdroj: Matej Kalina

Tak presne o tomto hovorím. Teším sa, že konečne môžem vidieť štýl a kreativitu. Takto to má vyzerať. Predsa je to módna akcia, tak tam je priam až nutné byť módny a jedinečný.

Galavečer Miss Slovensko 2023 bol oslavou krásy a ženskosti. Zdroj: Matej Kalina

Veľmi ma teší, že tu môžeme vidieť konečne to o čom som písal vyššie. Krásny look z dielne slovenskej návrhárky Kristíny Bánovskej. Použijem len jedno slovo - dokonalosť. Tu ani nemám čo viac napísať, aj keď by som veľmi chcel. Model je krásny a rafinovaný, a dáme sedí neuveriteľne. Veľmi ma teší táto spolupráca. Budem veľmi rád, keď sa budete inšpirovať.

Nikoleta Kresáňová Zdroj: IG

Eva Blahutová znova zažiarila. Krásne bledo modré šaty so zaujímavým riaseným ju vyzdvihli do popredia. Tento kúsok je nadčasový čo oceňujem, pretože sa bude dať využívať častejšie. Veľmi ma teší, že siahla po rafinovaných a jedinečných šatách.