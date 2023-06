Z hudobného producenta sa Pharrell vyšvihol na jedného z najpopulárnejších spevákov, módnu ikonu, dizajnéra a najnovšie aj kreatívneho riaditeľa Louis Vuitton.

Pharrell Williams, ako nový kreatívny riaditeľ pánskej módy LV, predstavil pred pár dňami svoju debutovú kolekciu Louis Vuitton Men's Spring/Summer 2024 na parížskom týždni módy pre mužov. Tlieskali mu pri tom svetové hviezdy ako Beyoncé, Jay Z, Rihanna či Kim Kardashian. Kto je Pharrell a ako sa mu podarilo ovplyvniť celú jednu generáciu?

Na konte má 13 cien Grammy a dokonca dve nominácie na Oscara. Zdroj: Getty Images

Hudobnú kariéru rozbiehal začiatkom 90. rokov pod značkou The Neptunes, ktorá produkovala skladby pre R&B interpretov. Neskôr sa sám postavil za mikrofón ako spevák zoskupenia N.E.R.D., no najväčšiu slávu získal ako sólový umelec. Na konte má 13 cien Grammy a dokonca dve nominácie na Oscara.

Je to zjav, ktorý na čo siahne, to premení na zlato. A navyše mal vždy originálny štýl, vďaka ktorému je neprehliadnuteľný. Magazín Esquire ho v roku 2005 vyhlásil za najlepšie oblečeného muža sveta a to Američana posmelilo, aby sa začal v módnom biznise aktívne angažovať. S japonskou módnou ikonou Nigom vytvorili streetwearovú značku Billionaire Boys Club, ktorá sa stala medzi mladými priam kultom.

