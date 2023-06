V tomto meste žije už vyše dekády, takže Ema Müller je tá pravá osoba, ktorá nás zasvätí do jeho tajov. A priznáva, že nie vždy to mala jednoduché...

Nie je tajomstvom, že si šla študovať do Paríža, pretože si potrebovala ujsť pred záujmom verejnosti a médií ako dieťa známych rodičov. Prečo však práve Paríž?

V období od šestnástich rokov som si myslela, že svet je proti mne, pretože vyšlo veľa článkov o tom, že fajčím a hýrim. Povedala som si teda, že aj ja budem proti svetu a naschvál som sa stavala do roly veľkej rebelky. Myslela som si vtedy, že to je správna reakcia. Potom som odišla som do Kanady, kde som bola rok. Po návrate som zmaturovala a išla do Paríža. Prečo? V prvom rade mám úžasných rodičov, ktorí mi povedali, že si môžem vybrať, kam pôjdem na výšku. A do Paríža ma to vždy ťahalo, často sme tam s mamou chodievali na predĺžené víkendy. Ona to mesto miluje, zasvätila ma doň. A keď sa spýtaš osemnásťročnej baby, ktorá miluje módu, čo chce študovať, tak nepovie právo. Vybrala som si teda módny marketing v Paríži.



Takže mama si cez teba plní svoj sen?

Možno aj áno, ale mamin sen sa rýchlo stal aj mojím.



V tom čase si však nevedela po francúzsky. Nebola to prekážka?

Spravila som online skúšky v angličtine a prijali ma. Netušila som, že môj program sa študuje vo francúzštine, myslela som si, že bude po anglicky. Prišla som do školy, sadla si na prvú prednášku a učiteľ hodinu rozprával po francúzsky. Vravím si, to je asi v pohode, veď potom prehodí na angličtinu. Keď na záver sa poďakoval a odišiel, vyskočila som za ním a po anglicky mu vravím, že nerozumiem ani slovo a pýtam sa ho, kde je anglická sekcia nášho ročníka. A on, že nie je. Tak som začala chodiť do školy od deviatej do šiestej a zo začiatku som nerozumela vôbec nič. Ale mala som skvelé spolužiačky, ktoré mi pomohli a prvé mesiace som mohla robiť všetky projekty po anglicky. Pri testoch som mala papierový slovník. Časom som sa zlepšovala, veď keď človek denno denne existuje v jednom jazyku, nejako sa už naňho nalepí.



Ale francúzština? Veď to je ťažký jazyk!

No, doteraz ju mám zlú. Niekedy aj hodinu píšem jeden email. Aj môj prízvuk je príšerný, haha. Mne sa frajer stále smeje, že tu žijem jedenásť rokov a nie je možné, že som to stále nepochytila.



Pokračovanie na ďalšej strane.