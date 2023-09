Tento týždeň je v šou Nákupné maniačky poriadne horúci. Konflikty a kritika medzi súťažiacimi pokračovala aj počas stredy.

Nezhody medzi Katkou a Moňou pokračovali aj v stredu. Obe majú pocit, že sa móde rozumejú najlepšie na svete a ani jedna z nich nechcela ustúpiť. Katka pracuje ako stylistka, no a Monika vlastní obchod s oblečením.

Svojská Katka, ktorá si servítku pred ústa nedáva má na Moniku jasný názor: "Monika robí styling a lá Lučenec. To znamená, že všetko so všetkým. Takto sa proste obliekajú ženské v Lučenci. Za mňa teda. Aj tak si nemyslím, že ona je stylistka. Absolútne to nikdy neštudovala. Nemyslím si, že má vyštudovanú módu. Teraz si zmyslela, ráno sa zobudila, že bude stylistka, lebo mám 30 rokov skúseností s butikom. Ja mám aspoň vyštudovanú školu."

Začalo sa to tým, že si Romana podľa Katky kúpila o číslo väčšie šaty. Posmešne jej povedala: "Strašne ťa to zväčšilo...asi ti budú trochu väčšie tie šaty, že? Trošku...máličko. Väčšie už asi nemali, že, Romi?" Keď sa dostala k slovu prostoreká blondína, aby zhodnotila outfit súperky, Katka len robila grimasy na znak nesúhlasu. Svojská stylistka Katka si jej názor vysvetlila po svojom. "Ona je proste stará a je to stará škola. Tak to je a tak to aj ostane. A ešte to bude horšie, pretože starne."

"Ja ti prajem zo srdca, ale rob to, čomu sa skutočne rozumieš," povedala jej, čím Katku totálne vytočila. "Ježiš, mohla by si už byť ticho, prosím ťa?" vrieskala na ňu. "Aranžuj výklady," odkázala jej. "Aj ty rob, prosím ťa, čo vieš. Mel! To ti ide najlepšie. Mala by si ísť robiť do rádia. Tam by ťa aspoň niekto počúval!" kričala ďalej Katka.

Keď sa Monika snažila dostať sa k slovu, tak ju zase okríkla. "Neskáč mi, do p***, do reči!" Dievčatá mali čo robiť, aby si naozaj neskočili do vlasov a nepobili sa. "Miestami som mala pocit, že sa postavím a buď jej zatrasiem hlavou alebo jej normálne jednu fláknem. Lebo neznášam, keď niekto furt niekto šteká. Monikina pravá tvár je tá, že je arogantná a zlá," skonštatovala na záver Katka.

Včera si súťažný deň užila asistentka Katarína. Predviedla dosť extravagantné outfity, no veľa vody s nimi nenamútila. Lesklé ružové legíny boli trošku cez čiaru a rozhodne by si ich nedala ani milovníčka ružovej, Barbie. Jej súperkám sa nepáčil ani jej finálny outfit na tému týždňa.

