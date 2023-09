Bývala playmate a manželka Karlosa Vémolu, Lela ukázala svoje upravené prednosti, za čo si zlízla poriadnu kritiku na Instagrame. Čítajte ďalej!

Lela momentálne robí spoločnosť svojmu Karlosovi v Thajsku. Zatiaľ čo on sa venuje tréningom, ona si užíva slnko a bazény. Natiahla na seba plavky a ako to už u nej býva zvykom, v pózach sa zvečnila na svoj Instagram.

Jej fanúšikovia sú z najnovších fotiek zhrození. O Lele je síce známe, že rozhodne nevyzerá tak, ako ju Boh stvoril, no s plastickými úpravami to už naozaj prehnala. Na jej tvári si ako prvé všimnete napumpované pery, ak sa nahodí do plaviek, pohľad vám klesne trošku nižšie, na dekolt. Podľa fanúšikov sú jej prsia hrozné, neprirodzené a príliš veľké.