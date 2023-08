Majú ďalší dôvod tešiť sa.

Hudobná hviezda sa podelila na sociálnych sieťach, že je opäť tehotná a to veľmi originálnym spôsobom. V rozhovore pre People na začiatku tohto roka vyhlásila: „Máme tri deti, tri vzácne, krásne, bláznivé, zábavné a úžasné ľudské bytosti, ktoré toho so sebou prinášajú toľko. Stále ste v šoku, ale tiež hľadáte spôsob, ako to všetko zvládnuť. To je na tom všetkom to krásne, je to organizovaný chaos.“

A pribudne ďalší člen. Tretie dieťa Ciara čaká s manželom Russellom Wilsonom, s ktorým má už 2 deti. Prvorodeného syna má s bývalým partnerom, rapperom Nayvadiom DeMunom Cashom alias Futurom.