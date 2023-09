Nie je žiadnym tajomstvom, že svoje predošlé nevesty nemala veľmi v láske. Aký vzťah má s poslednou manželkou svojho milovaného syna?

Český herec Ondrej Brzobohatý (40) a moderátorka Daniela Písařovicová (44) sa tajne zosobášili v Taliansku, a to len tri mesiace po zásnubách. „Z dlho plánovanej dovolenky v Taliansku sa postupom mesiacov po zvážení za a proti vykľula naša svadba s Danielou. Zistili sme, že evidentne nie sme prví Česi, ktorých to napadlo, a dnes môžeme konštatovať, že to bolo po všetkých stránkach dobré rozhodnutie. Pôvodnú dovolenkovú zostavu sme skrátka len rozšírili o najbližšiu rodinu a priateľov,“ povedal čerstvý ženáč Brzobohatý po sobáši, ktorý sa mu podarilo utajiť.

Ondřej G. Brzobohatý a Daniela Písařovicová sa tajne zosobášili v Taliansku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CxUrCh9MU8t/?img_index=1

K svadbe sa už podľa týždenníka ŽIVOT vyjadrila aj herečka Hana Gregorová, ktorá svojho syna vždy podporovala. "Tak náš Ondrejko si v piatok nad krásnym jazerom Lago di Garda povedal svoje ÁNO so svojou láskou Danielou. Bolo to prekrásne, romantické, stručné. Kamaráti vravia, že je to nádherná nevesta, ale ja dodávam, že je to hlavne nádherný človek. A to je najviac!" nešetrila chválou na svoju tretiu nevestu.

Hana Gregorová je s nevestou konečne spokojná. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CEICeR_nTrw/

"Moji drahí, nech ste šťastní, zamilovaní, nech vás láska a humor sprevádza spoločným životom a nech vám nikdy nezmizne úsmev z tváre. Ondrejko, ty už máš "dve zahrievacie kolá" za sebou (tvoj otec by bol šťastný, že ideš podľa jeho módu), takže teraz už ten hlavný závod "manželského rallye" dojazdi víťazne do cieľa. Máš vedľa seba úžasnú navigátorku," odkázala synovi a jeho manželke verejne na sociálnej sieti.

Dvojica sa tajne zosobášila len tri mesiace po zásnubách. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cr5_VfsrXSQ/

Zo slov Hany je jasné, že tretí výber svojho syna považuje za najšťastnejší a nevesta jej padla do oka, čo sa o jeho dvoch predchádzajúcich manželkách nedá povedať. Ako pripomína Blesk, na jeho svadbe s Johanou Indrákovou nebola ani ona, ani jej manžel Radoslav Brzobohatý a o Táne Kuchařovej vyhlásila, že „Miss World nie je žiadna značka kvality".

