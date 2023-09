Nová porotkyňa z obľúbenej televíznej relácie nám v rozhovore prezradila, že módne faux pas sa ani jej občas nevyhýbajú.

Nákupné maniačky už nejaký ten piatok zabávajú televíznych divákov. Porotkyňu Emu Fajnor sme stretli na akcii, kde sme ju vyspovedali, ako sa zžila so svojou novou rolou a či sa aj jej stalo niekedy módne faux pas. Budete možno prekvapení, že ani expertke akou je Ema, sa takéto veci nevyhýbajú. Najčastejšie súvisia s hlbokým výstrihom. POZRITE SI VIDEOROZHOVOR, kde prezradila vtipné detaily...

Ema je známou influencerkou, ktorá sa najnovšie objavuje na televíznych obrazovkách ako porotkyňa v Nákupných maniačkach. Ako sa zhostila svojej novej roly? "Mám pocit, že sa na ňu hodím. Teraz to nehovorím namyslene, ale objektívne si myslím, že aj módne, aj verbálne to budem vedieť všetko dobre zvládnuť. Veľmi dobre sa tam cítim a verím, že to tak malo byť."

Influencerka Ema Fajnor sa považuje za prísnu ale férovú porotkyňu. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Svoje kvality dokazuje pred kamerou, kde sa medzi súťažiacimi neraz rieši nielen móda, ale aj nejaké tie konflikty. Považuje sa Ema za prísnu porotkyňu? "Stále sa snažím a zakladám si na tom, aby som k tým ľuďom bola láskavá a aby som ich nezhadzovala alebo nepôsobila posmešne. Skôr aby ich to edukovalo. Ale určite musím ostať čestná aj sama voči sebe a povedať im, čo si myslím," dodáva Ema.

