Partneri začali so stavbou vysnívaného domu už pred nejakým časom. Na svojich sociálnych sieťach fanúšikov priebežne zásobujú fotkami zo stavby, ktorá už je takmer dokončená. Ak by ste si však mysleli, že sa pohrnú čím skôr do nového, ste na omyle. EMME prezradili, prečo sa so sťahovaním neponáhľajú. Chýba im totiž stále jedna, najmä pre Mambu, dôležitá vec. ČO BRZDÍ ICH SŤAHOVANIE SI POZRITE VO VIDEO ROZHOVORE...

Herečka, speváčka a podnikateľka Dáša Mamba Šarközyová a jej partner, tanečník a herec Tony Porucha prišli na chuť sídliskovému bývaniu. Ich dom snov, na ktorého stavbe sa aj vlastnoručne podieľali, je už takmer hotový a pokojne by sa doň mohli aj s ich synom presťahovať. Práve malý Manolo je však jedným z dôvodov, prečo sa tak ešte nestalo.

"Nebývame v ňom ešte, lebo nám je v byte celkom dobre. Manolo už má štyri roky a prišlo práve obdobie, kedy sme objavili čaro sídliskových ihrísk. Začíname naplno využívať to, že máme susedov. Deti sa už začínajú poznať, tvoria sa tam malé kamarátstva a leto na sídlisku je podľa mňa čarovné," zverila sa Mamba.

Zároveň má však jednu podmienku. Kým nebude na záhrade bazén, tak skoro sa nepresťahujú. "Keď už budeme mať bazén, tak to bude o niečom inom aj na tom dome." Veselá dvojica si zo seba dokonca uťahuje, že kráska sa bude opaľovať pri bazéne a Tony so synom ostanú na sídlisku.

Momentálne ich však okrem starostí okolo domu zamestnávajú aj pracovné povinnosti. Tony je profesionálny tanečník a účinkuje aj v televíznom seriáli Nemocnica. Mamba má zase plné ruky práce so svojou firmou, pretože sa po troch rokoch, čo predáva svoje produkty online, rozhodla otvoriť aj kamennú predajňu. S rekonštrukciou priestorov sa teda partneri pasujú aj tam, nie len okolo vlastného domu.

