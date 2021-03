Celebritná lekárka si užíva relax na Maldivách, odkiaľ svojich fanúšikov denne zásobuje odvážnymi zábermi.

Alena Pallová si momentálne už niekoľko dní vychutnáva luxusnú dovolenku, ktorú si dopriala aj napriek menej priaznivej cestovateľskej situácii. Vitamín D nasáva na Maldivách, ktoré si práve užíva viacero našich celebrít, píše Pluska.sk.

Ako to u nej býva zvykom, o tom, že vycestovala do zahraničia, informovala aj svojich fanúšikov na Instagrame. Videami a fotkami z prázdnej pláže na sociálnych sieťach teda od druhej polovice februára rozhodne nešetrí. Svojim sledovateľom okrem exotického prostredia a nádhernej prírody pravidelne predvádza aj bezchybnú postavu v plavkách, ktorú by jej pokojne mohli závideiť aj mladšie ročníky!

