Stačí sa pozrieť na zábery a nedá sa to poprieť. V našej galérii nájdete fotografie, ktoré vám to potvrdia. VIAC VNÚTRI...

Obľúbená slovenská herečka Diana Mórová má 51 rokov, no len málokto by to tipoval. Jej vzhľad by si priali zrejme mnohé z nás, ale pozor, nehrajú v tom len gény, ale aj jej každodenná snaha a drina. Okrem atraktívnej tváre sa môže pýšiť i dokonalou postavou, vďaka čomu ju návrhári veľmi radi vidia ako modelku ich návrhov. A dnes vám prinášame aj samotný dôkaz v podobe fotografií, že zreje do krásy ako víno. Jednoducho Diana Mórová je stále, ako sa ľudovo povie, kosť! V našej galérií nájdete zábery, ktoré vám to potvrdia.