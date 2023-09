Hoci nebude vyzerať ako kópia disneyovskej rozprávky, ktorú ste dychtivo pozerali ako malé, tú vlastnú si môžete vytvoriť so svojím pozitívnym nastavením mysle. Ako? To vám s ľahkosťou ukáže soulterapeutka KATKA – SoulKlik®!

Nečakajte na princa na bielom koni, sústreďte sa na skutočnú lásku

Princíp hollywoodskych happyendov a príbehov o princovi na bielom koni je do nás vštepovaný odjakživa. Učí nás, že príde dokonalý muž, ktorý je pripravený zachrániť nás. A tak máme odmalička stanovené nároky na mužov o tom, ako len vďaka tomu, že prídu do nášho života, budeme konečne šťastné! Nehovoriac o tom, že podľa všetkých týchto príbehov je TEN pravý jeden-jediný na svete a symbolom „bieleho koňa“ sa dnes stalo niekoľko stoviek koní pod kapotou či solídny počet „dukátov celého kráľovstva“ na účte.

Muži dnešnej doby sú frustrovaní, že zo žien sa stali zlatokopky, a my ženy sme získali predstavu, že bez nájdenia TOHO PRAVÉHO nikdy nebudeme môcť byť šťastné a naplnené. Ako to naozaj je? Najdôležitejšie je uvedomiť si, že nikto nás nikdy nemôže urobiť šťastnými, pokiaľ sa nevieme naplniť šťastím samy. Žijeme v ilúzii o dokonalej láske, a tak je načase túto bublinu prasknúť. Čo sa stane? Príde skutočná láska. Človek, ktorý vás nebude chcieť robiť šťastnou, no bude sa chcieť s vami deliť o to vaše šťastie. Človek, bez ktorého budete vedieť žiť, no nebudete chcieť, pretože váš život s ním bude omnoho lepší. Človek, s ktorým ste šťastné, vďaka tomu, že dokážete byť šťastné samy.

Skutočná láska je postavená na slobode, nie na zaviazaniach. Nie na princípe obete a záchrancu. Učí nás, vyvíjame sa v nej. Je nespočetné množstvo druhov a typov lásky a vzťahov. Niektoré vydržia kratšie, niektoré dlhšie, niektoré na celý život. Spriaznených duší môžeme mať v tomto živote toľko, koľko len potrebujeme. Vyvíjame sa, rastieme, dozrievame, stávame sa vedomými, a tým sa mení to, kým sme. Stávame sa novou verziou seba v pravidelných intervaloch. Preto je skutočná láska rozhodnutím. Je to voľba, ktorú robíme každý jeden deň, že sa chceme o svoje šťastie, ale aj smútky, radosti či výhry podeliť s človekom, ktorý je vedľa nás.

Skutočná láska je hlboká, prichádza a ukazuje sa inak, ako si myslíme. Nie je o motýlikoch v bruchu či spaľujúcej vášni. Je o pochopení, prijatí, slobode, voľbe, zdieľaní, podpore. A verte mi, táto láska je niečo, čomu sa žiadne motýliky v bruchu či podlamujúce sa kolená nevyrovnajú. Chceš takúto lásku? Stačí, keď si dovolíš robiť šťastnú samu seba. Dovolíš si objaviť a prejaviť to, kým naozaj si, a tým pritiahneš muža, o ktorom snívaš. Bude ten správny match pre to, kým naozaj si.