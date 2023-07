Je pravda, že človek musí byť trocha sebecký. Ak na seba totiž nemyslíte vy, nebude na vás nikto iný. Netreba to však preháňať, potom si od seba všetkých odoženiete a so sebeckým človekom nechce nikto nič mať.

Portál Elite Daily hovorí o 3 najsebeckejších znameniach zverokruhu, ktoré stále a za každých okolností myslia len na seba. Samozrejme, nechceme to bagatelizovať na všetkých ľudí, ale sedieť by to v globále malo 😀

BARAN

Baran je veľmi impulzívny a jednoznačne víťazí. Dokáže ísť aj cez mŕtvoly, aby dosiahol to, čo sám chce a je presvedčený o vlastnej pravde. Keď ide o jeho záujmy, všetko ostatné ide bokom.

