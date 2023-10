Láska robí divy! Pozrite, ako pristane nový vzťah známej modelke.

Našej známej topmodelke nevyšlo ani druhé manželstvo s podnikateľom a boháčom Aramom Ohanianom. Po viac ako desaťročí spoločného života sa oficiálne rozišli v decembri minulého roka. Kvôli malej dcére Nine však doteraz žijú pod jednou strechou. Adriana trávi v Maroku šesť mesiacov v roku a obýva apartmán na 1. poschodí v Aramovom hoteli. On býva na prízemí. Takáto organizácia im vraj vyhovuje kvôli dcérke, ktorú nechcú obrať o obyčajný rodinný život.

Aram tvrdí, že je sám a nemá momentálne potrebu obletovať iné ženy. Adriana to má však trochu iné a už dávno nemá status "single". Pár má údajne tvoriť s raperom, ktorý sa volá Stomy Bugsy. Šikovní paparazzi ich načapali pri večeri v reštaurácii, kde sa k sebe viac než mali, no aj pri trochu intímnejších chvíľach, BOZKOCH!

K vzťahu sa ani jeden z nich oficiálne nevyjadril, no pár vraj tvoria už 6 mesiacov. Prezradili ich aj príspevky na sociálnych sieťach. Adriana zverejnila stories z dovolenky v Portugalsku, no a Stomy zverejnil fotku so záhadnou ženou z reštaurácie v meste Porto, ktoré je tiež v Portugalsku. Žeby náhoda? K fotke napísal: "3A", čo len potvrdilo špekulácie o ich vzťahu. V mene Adriana sa totiž nachádza písmenko "A" trikrát! FOTO ADRIANY A JEJ NOVÉHO CHLAPA V NAŠEJ GALÉRII TU!