Nevesty si po skončení reality show púšťajú ústa na špacír a na povrch vyplávavajú detaily, ktoré doteraz nikto netušil.

Práve semifinalistka Tereza sa po šou už viackrát rozhovorila o zákulisí natáčania. Či už vo svojom podcaste alebo ako hosťka u iných médií. Priznala, že si vo vile v Turecku prechádzala úzkosťami, dokonca šikanou, ktorou ju trápili ostatné dievčatá. Tie vraj dokázali meniť svoje osobnosti pred kamerami, čo už potvrdili viaceré baby. Výnimkou nebola ani Petrana.

Teraz sa však obidve dievčatá vo vyjadreniach zhodli, Petrana v rozhovore pre Refresher priznala, že "neboli nasucho". „Samozrejme, že sme dostali peniažky. Aj keď sa to nezdá, tak my sme každý jeden deň točili, od rána do večera sme natáčali, do týždňa sme mali jeden deň voľna. Aj to sme všetko dospávali a vôbec sme si nestihli oddýchnuť a doma máš nejaké výdavky, ja som mala nájomné, telefón, ktoré musíš zaplatiť, čiže keby to bolo bez honoráru, tak do toho asi nejdem,” vysvetlila Tereza priamo.